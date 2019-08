Câmara de Belford Roxo vai eleger novo presidente amanhã

Embora o vereador Márcio Pagniez, o Marcinho Bombeiro e aliados venham classificando como fake news a informação de que deixou de ser o presidente da Câmara com a anulação da eleição na qual ele fora eleito para o biênio 2019-2020, o fato é que consta da ata da sessão da noite de ontem, convocação de sessão extraordinária para amanhã (30), para a escolha da nova composição da mesa diretora da Casa. O documento foi assinado pelo vice-presidente Nelci Praça no exercício da presidência e mais 15 vereadores.

A sessão em que a maioria dos membros da Casa votou pela anulação da eleição de Marcinho foi requerida em documento protocolado no dia 19 deste mês, o qual sustenta-se que a eleição para escolha dos membros da mesa diretora ocorrida no dia 27 de

março do ano passado, feriu a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.

A menos que Márcio Pagniez consiga uma liminar na Justiça para suspender a decisão tomada ontem (29) ou os próprios vereadores revejam o ato, a eleição vai mesmo acontecer nesta sexta-feira e não haveria nenhum impedimento legal à participação do hoje ex- presidente, mas informação de fonte ligada ao Poder Legislativo, pelo menos dois dos vereadores que de sentiram confortáveis para votar pela anulação, já teriam mudado de ideia e estariam propensos a somar com o bloco dos 15, elevando a oposição a Bombeiro para 17 parlamentares.

Fonte: Elizeu Pires