Calçadão de Vilar dos Teles e as praças do Skate, Jal e Carioca são inauguradas em Meriti

No último sábado, a Prefeitura de São João de Meriti realizou a entrega de quatro áreas públicas da cidade, sendo três praças e um calçadão, no sábado (8). Às 11h, o prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto (@drjoaoferreiraneto), oficializou a reabertura da Praça do Skate, no Centro; da Praça Jal, no Jardim Meriti e da Praça Carioca, em Coelho da Rocha. Todas elas contam com área de lazer e descanso, nova iluminação e pavimentação, além de quadras esportivas.

Na sequência, o prefeito realizou a reinauguração do novo Calçadão de Vilar dos Teles, uma área completamente nova na região, que passa a oferecer brinquedos, academia ao ar livre, jardins, iluminação e pavimentação novas.

No dia 29 de maio, o prefeito da cidade, Dr. João esteve no local para acompanhar o avanço das obras. O Calçadão de Vilar dos Teles fica na Avenida Deputado José da Costa Franca, s/n, Vilar dos Teles.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti.