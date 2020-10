Cafés especiais e orgânicos serão tema do Rio Coffee Nation

A primeira edição do Rio Coffee Nation, evento internacional dedicado ao segmento de cafés especiais e orgânicos, acontece durante este fim de semana de forma online. Apoiado pela Secretaria de Estado de Agricultura, a programação tem transmissão ao vivo, estandes virtuais, palestras, workshops, apresentações, receitas, exposição, além da competição de Melhor Café Torrado para Expresso.

O Estado do Rio de Janeiro produz cerca de 16 mil toneladas de café por ano, um setor que movimenta mais de R$ 89 milhões anuais, com sua produção concentrada na Região Noroeste Fluminense.

“A Secretaria de Estado de Agricultura desenvolve um programa contínuo de fortalecimento da cadeia do café que traz como resultado a excelência do produto hoje comercializado. O Rio Coffee Nation, sem dúvida, trará mais visibilidade e reconhecimento aos nossos produtores, projetando-os no circuito internacional. Essa excelência também está vinculada ao trabalho realizado na ponta pela Emater-Rio e pela Pesagro-Rio”, explica Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura.

A programação do Rio Coffee Nation vai mostrar a evolução do mercado de cafés especiais para consumidores, produtores, profissionais e empresas do setor. O público pode, ainda, conferir quatro exposições virtuais realizadas em parceria com o Museu do Café.