Cães mortos em Magé receberam insulina em vez de vacina da raiva, diz prefeitura

Os cachorros que morreram em Magé, na Baixada Fluminense, após serem vacinados contra raiva, receberam insulina ao invés de imunizante. O caso aconteceu no sábado (4), na Unidade de Saúde da Família do Britador, em Santo Aleixo, e foi descoberto após investigação da prefeitura local.

Nesta quarta-feira (8), o município informou que subiu para 11 o número de animais mortos. A 65ª DP (Magé) abriu inquérito para apurar as mortes.

De acordo com a prefeitura, uma falha humana durante a imunização teria ocasionado a morte dos cães. A gestão afirmou que não houve qualquer irregularidade com a vacina distribuída pela Secretaria Estadual de Saúde aos 92 municípios do estado.

A vacinação dos casos de reações e mortes dos animais aconteceram em um único posto de Magé.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio, confirmou o adiamento da vacinação contra a raiva para o dia 25 deste mês.

“Como de praxe na época de vacina, eu costumo trazer minha cachorra no PSF. Eu trouxe, não foi diferente sábado. Eu corri no quintal, ela estava trêmula, gritava muito, eu fiquei desesperado. A cachorra saudável, retornei no meu quintal e minha cachorra estava morta igual a um pau, aquilo me doeu muito, é uma vida, a cachorra era uma filha nossa”, lamentou Mário Silva, que nos últimos 16 anos viveu na companhia da cadela Tigresa. O animal morreu no sábado (4).

Uma clínica veterinária da região ficou lotada, a ponto de faltarem insumos para tratar os animais. A prefeitura do município anunciou que toda a equipe envolvida no processo de vacinação foi afastada.

SES notifica o Ministério da Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio, por sua vez, informou que notificou o Ministério da Saúde sobre os problemas para o acompanhamento do caso, que já está sendo investigado.

A secretaria afirmou ainda que não suspendeu a vacinação por entender que esse foi um caso isolado.

O Dia D da vacinação foi no sábado (4) e as próximas vacinas no posto de saúde em Santo Aleixo serão aplicadas apenas na repescagem.