Cães farejadores encontram corpos de 3 crianças em lago

ESTADOS UNIDOS – Os corpos de três meninas que estavam desaparecidas foram encontrado, no último sábado (30), em um lago localizado em um terreno privado perto de uma rodovia, no Texas, EUA.

Temari Oliver, de 5 anos, Amiyah Hughes, de 8, e Zi’Ariel Oliver, de 9, estavam desaparecidas desde a sexta-feira (29).

Autoridades iniciaram as buscas após uma ligação anônima alertar para o desaparecimento das crianças. Segundo o jornal Texarkana Gazette, a suspeita é de que a ligação foi feita por um amigo da mãe das irmãs.

Com apoio de cães farejadores, grupos de busca encontraram itens de roupa ao redor de um lago em uma propriedade privada, levando investigadores a focar no local. Poucas horas depois, mergulhadores encontraram os corpos das vítimas submersos. As causas das mortes ainda não estão sob investigação e não há suspeitos.