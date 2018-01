Cães farejadores da PFR localizam jovens com drogas em ônibus na Dutra

Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Duas passageiras de um ônibus que seguia pela Rodovia Presidente Dutra foram paradas numa abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura de Piraí, no Sul Fluminense, na madrugada de hoje. Uma jovem de 18 anos foi presa e uma adolescente, de 17, apreendida, após serem flagradas com 22,5 quilos de drogas em suas bagagens. A droga foi localizada com a ajuda das cadelas farejadoras da corporação, Meg e Stella.

