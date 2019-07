Cães da PRF localizam pó a rodo dentro de carro na Via Dutra

Cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram hoje (06) 73 quilos de cocaína que eram transportadas num carro de passeio, na Rodovia Presidente Dutra, altura de Vigário Geral, bairro da Zona Norte do Rio. Quem localizou a drogas foram os cães Bud e Stella. Um homem foi preso.

Os agentes faziam uma blitz e pararam um Fiat Toro. Como o motorista aparentou estar muito nervoso, os agentes decidiram revistar o carro. Os cães descobriram a cocaína escondida no fundo falso no assoalho do carro. A droga estava dividida em tabletes.

O motorista contou aos policiais que estava havia pego em São Paulo e a entregaria em uma comunidade da Zona Norte do Rio. Ele receberia R$ 5 mil pelo transporte. A droga e o homem foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá.