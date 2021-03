Cães abandonados fazem golaço no primeiro clássico do Cariocão

O primeiro Fla-Flu do Campeonato Carioca, no próximo domingo, no Maracanã, Zona Norte do Rio, vai contar com algumas presenças mais do que especiais. Além dos jogadores, entrarão em campo, também, animais abandonados que foram resgatados por ONGs do Rio de Janeiro.

A iniciativa do “CarioCão” partiu do Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET) e contou com total apoio do Governador Cláudio Castro e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), através do presidente Rubens Lopes.

Com o aumento do número de animais abandonados, principalmente durante a pandemia, o secretário acredita que o futebol pode ser um grande mobilizador para incentivar as adoções de animais e, assim, desafogar as ONGs.

“Levar a campanha e os animais ao gramado do Maracanã no Fla-Flu é um acontecimento inédito, que só foi possível após parceria com a Federação de Futebol, que, ao receber a proposta, imediatamente apoiou a ideia. Acreditamos que com o lançamento da campanha “CarioCão”, os pets terão maior visibilidade e oportunidade de ganharem um lar”, disse o secretário.

Conscientização

Ainda segundo Marcelo Queiroz, o principal objetivo da campanha é conscientizar a população em relação a importância de adotar um amigo de 4 patas.

“O “CarioCão” vai unir duas paixões: o futebol, através do campeonato carioca que mobiliza os maiores clubes do nosso Estado e país, e os animais. É a oportunidade de ajudarmos aqueles que foram abandonados”.

As políticas de Proteção e Bem-Estar Animal têm sido um marco do governo que trabalha para tornar o Estado do Rio de Janeiro uma referência nos temas.

“Esses animais são abandonados à própria sorte. Por isso, estamos agindo em defesa deles. Já criamos o selo Amigo dos Animais/ Pet Friendly. Além disso, publicamos o decreto que proíbe corridas de cachorros, como forma de evitar maus-tratos, e promulgamos lei que proíbe a comercialização de coleiras de choque,” disse o governador Cláudio Castro.

Segundo o governador, essas ações já foram um grande passo para o Rio de Janeiro, em defesa dos animais. E agora ele espera com o lançamento da campanha “CarioCão”, que a população receba com muito carinho o

recado.

“É importante que as pessoas se atentem para a importância do significado da palavra “adoção” e se conscientizem do bem que podem fazer, ao adotar um bichinho de estimação”.

Uma ONG a cada rodada

O primeiro clássico do Campeonato inaugura as ações do “CarioCão”, que se repetirá durante a competição, com a participação de uma ONG a cada rodada.

Para o presidente da FERJ, Rubens Lopes, a parceria será um sucesso e o futebol carioca ganhará ainda mais destaque com ações como essas.

“Abraçamos a causa para que os animais sejam abraçados. Daremos a visibilidade do futebol carioca em prol da causa nobre. É o Cariocão, de fato”, disse Rubens Lopes.

A Secretaria Estadual de Esportes também apoiou a ideia.

“Amigo a gente não compra, né? Amigo se adota. É um grande prazer como secretário de Esportes ter a divulgação dessa campanha em um clássico do futebol carioca, no Maracanã”, explicou o secretário Leandro Alves.

Quem quiser conhecer os animais disponíveis para adoção da

ONG 4Patinhas, basta acessar o Instagram por meio deste link: (https://instagram.com/4patinhas?

igshid=zt54snc8gwna).