Cães abandonados entram em campo no Fla-Flu decisivo e o presidente da Ferj, aconselha: “Adote um, também”

O Maracanã receberá dois convidados especiais na final do Campeonato Carioca neste sábado (15/05), às 21h05min. Antes de Flamengo e Fluminense iniciarem a partida, entrarão no gramado Ben e Princesa, dois cães que foram abandonados e resgatados pela ONG Entre Pegadas. A iniciativa, batizada de CarioCão, foi idealizada pela Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPet), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

Para o secretário Marcelo Queiroz, o futebol pode ser um grande mobilizador no incentivo às adoções de animais.

“A ideia de levar a campanha e os animais ao gramado do Maracanã foi um sucesso no início do campeonato e por isso decidimos repetir na final. Acreditamos que dessa forma os pets terão maior visibilidade e, contando com o amor do carioca pelos animais, a oportunidade de ganhar um lar”, disse o secretário, destacando que o feito só foi possível graças ao apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O presidente da Ferj, Rubens Lopes da Silva (foto), acredita que o futebol do Rio é um meio de atração às causas sociais.

“O Campeonato Carioca não é apenas para saber quem é o melhor, quem ganhou ou perdeu. O futebol do Rio entende que é imprescindível a inclusão, o respeito. E a adoção dos pets é uma ação fantástica para alertar à causa. Adote um também”, incentiva o dirigente.

Segundo o secretário Marcelo Queiroz, as políticas de proteção aos animais têm sido um marco do governo, que trabalha para tornar o estado em referência no tema.

“É importante que as pessoas se atentem para a importância do significado da palavra adoção e se conscientizem do bem que podem fazer ao adotar um bichinho de estimação”, ressalta.

Quem quiser conhecer os animais disponíveis para adoção da ONG Entre Pegadas basta acessar o Instagram pelo link:

(https://instagram.com/entre.pegadas?igshid=1iia6lf91yp2e). (Edição: Jota Carvalho / HORA H)