Cadela levada por criminosos em assalto é recuperada pela polícia

O Jornal Hora H noticiou hoje (29) o desaparecimento da cadela Mel, que foi levada por criminosos depois de um assalto de carro. Ela foi recuperada pela polícia em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A golden retriever foi levada na última segunda-feira (26) da Rodovia RJ-106, no município de São Gonçalo.

O animal foi abandonado pelos criminosos nas proximidades da localidade Novo México, no bairro de Santa Bárbara, segundo policiais do 7ª BPM (São Gonçalo) e da 75ª DP, em Rio d’Ouro.

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram comovidos com a história e a postagem do dono da cadela, Leandro Mello, relatando o caso foi compartilhada mais de 30 mil vezes no Facebook. Nos comentários da publicação, várias pessoas colocaram informações de cachorros parecidos com Mel encontrados pelo Rio, até que um dos comentário realmente mostrava a cadela.

Um morador acolheu Mel e a entregou às autoridades. Os donos foram informados e já foram buscar Mel na delegacia. Já o carro roubado é um Nissan Frontier cinza, modelo 2018 e o veículo ainda não foi encontrado.