Cadela da raça Chow Chow é resgatada após atropelamento na Via Light

Uma cadela da raça Chow Chow foi resgatada após ser atropelada por um carro na Via Light, na manhã da última segunda-feira. O animal estava abandonado e caminhava pela pista quando foi atingido. O motorista não parou para prestar socorro.

De acordo com relatos do protetor de animais Rodolfo Maya, por volta das 10h30, ele foi acionado por uma viatura do 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita para realizar o resgate. A cadela estava ferida às margens da pista sentido Nova Iguaçu, na altura de São João de Meriti.

“O socorro chegou rápido. Nó a levamos para uma clínica veteriária, onde o médico fez a avaliação através do exame de raio-x e constatou que ela não sofreu fraturas. Foi identificada apenas uma pequena lesão, felizmente. Também foi realizado exame de sangue. Está tudo bem, agora”, disse Rodolfo.

Recebeu o nome do protetor

A Chow Chow, que está sendo medicada em um lar temporário, foi batizada de ‘Maya’, uma homenagem ao protetor feita pelas pessoas que o ajudaram no resgate da cadela. Os interessados em adotá-la pode ligar para o telefone (21) 965004207.