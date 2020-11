Cadáver com marcas de tiros é encontrado em Belford Roxo 

O cadáver de um homem foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. A vítima, que apresentava marcas de tiros, estava na Estrada da Pedreira, próximo a Escola Municipal Tenente Valmor. A Polícia Militar foi acionada e agentes do batalhão da área (39º BPM) estiveram no local e comunicaram a ocorrência a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF),que investigará o crime.

O homem, que usava bermuda jeans e camiseta preta, tinha ferimentos de bala na nuca e no abdome. A Polícia Civil vai buscar imagens de câmeras de segurança da região na tentativa de encontrar pistas que levem à prisão do assassino.

Mulher morta dentro de casa

O corpo de uma mulher foi encontrado sem roupa dentro de uma casa na Rua José Ullmann, no bairro de Piabetá, em Magé. Ela estava com as mãos amarradas para trás, com fios em volta do pescoço e amordaçada. A vítima tinha idade aproximadamente entre 35 a 40 anos.

A Polícia Militar informou que ouviu de testemunhas que o principal suspeito é o dono da residência, que fugiu do local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)vai investigar o caso.

Reportagem: Antonio Carlos.