Cachorro é resgatado com vida 24h após casa desabar em Petrópolis, na Região Serrana

Após passar 24h soterrado sob escombros de uma casa que desabou, um cachorro foi resgatado em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O socorro aconteceu na última segunda-feira (21), na Rua Washington Luiz.

Delúbio, como o cão é chamado, morava com o professor universitário Nelson Ricardo Ferreira da Costa, de 59 anos, e a mãe dele, Heloísa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos, que morreram na tragédia provocada pela forte chuva do último domingo (20), que também matou outras três pessoas.

O corpo de um homem identificado como Mario Carvalho, de 35 anos, que também era professor universitário e estava desaparecido, foi encontrado na tarde de hoje (22). Ele foi até o local ajudar a tirar Heloísa da casa. Ela tinha problemas de mobilidade.

O cachorro era do Nelson e do Mario. Segundo a irmã do Mario, Isabel Carvalho, Delúbio está bem e vai ficar alguns dias internado em observação. Ele teve hipotermia, mas já está comendo. Segundo ela, ter encontrado o cãozinho reacende a luz e esperança de achar o irmão vivo. Após sair da clínica, o cachorro vai ficar com ela.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que registrou o momento. No vídeo, é possível ver que Delúbio estava bastante assustado e com alguns ferimentos. Só na última segunda-feira, 10 animais foram resgatados com vida na Rua Nova, sendo quatro cães e seis gatos.