Cabral vai revelar a outra face dos prefeitos do RJ

Em suas confissões ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, promete revelar a verdadeira face dos políticos dos 92 municípios do estado, enquanto esteve no poder. Cada município terá sua historia desvencilhada por Cabral, com os respectivos repasses de valores obtidos com verba da corrupção no estado, dentro do esquema de pagamento de propina.

Segundo apurado pelo Hora H, tem político na região que já contratou um caminhão cheio de rivotril para atender aos ex-prefeitos e candidatos que tiveram seu apoio. A cobrança será alta, dizem alguns analistas políticos. “Na verdade, Cabral está dando o troco com a mesma moeda aos políticos que o delataram”.

A maioria desses prefeitos e ex-prefeitos, depois da prisão de Cabral, o abandonaram e achavam que ele estava morto. As confissões do ex-governador prometem causar um estrago muito grande na vida de quem participou do esquema de trapaças chefiado por Cabral e que que levaram o estado do Rio a falência.

Ex-prefeito de Queimados na lita negra

Entre os as confissões, certamente não vai faltar a lista de políticos lotados na Secretaria estadual de Obras, que embolsaram milhões com o esquema. De acordo com uma fonte, o ex-prefeito de Queimados, Max Lemos, e o ex-governador Luiz Fernando Pezão

teriam lucrado com as remessas de dinheiro das empreiteiras em troca de contratos com a Petrobras, por exemplo.

As declarações de Cabral deverão se transformar em furacão quando ele for depor na Procuradoria-Geral da República (PGR) em Brasília. O circo vai pegar fogo!