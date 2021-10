Cabo da PM mata ex-noiva e tira a própria vida em São João de Meriti

Luiz Felipe dos Santos Monteiro, lotado no 12º BPM (Niterói), não aceitava o fim do relacionamento.

O fim de relacionamento terminou em tragéduia na Baixada Fluminense. O cabo da Polícia Militar Luiz Felipe dos Santos Monteiro, de 36 anos, matou a ex-noiva e cometeu suicídio em seguida. O caso aconteceu no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na tarde da última quinta-feira. Testemunhas relataram que Monteiro não aceitava o fim do relacionamento com Camila Silva.

Lotado no 12º BPM (Niterói), Monteiro estava de folga, mas foi encontrado fardado. A equipe do 21º BPM (São João de Meriti) foi acionada quando o policial já havia cometido o suicídio. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Saúde mental da tropa

A Polícia Militar informou em nota que “vem desenvolvendo um trabalho expressivo voltado para o bem-estar e saúde mental da tropa. Esses esforços vão desde atendimento psicológico intensificado aos agentes de segurança a palestras para os comandantes da tropa. As atividades incluem um programa de palestras desenvolvido pela coordenação da Patrulha Maria da Penha para sensibilização da tropa para questões relacionadas a violência doméstica”.

Centro de Valorização da Vida

Caso esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o Centro de Valorização da Vida (CVV) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.