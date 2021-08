Buscas por casal desaparecido em Angra segue pelo 5º dia

Entrou no quinto dia ontem as buscas pelo casal desaparecido em Angra dos Reis. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, 50, foram vistos pela última vez em Ilha Grande, na tarde do último domingo. Para a Polícia Civil, uma das hipóteses de que a embarcação tenha afundado.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram os trabalhos logo no início do dia. O barco ainda não foi encontrado. O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis), não descarta nenhuma linha de investigação.