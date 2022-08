Bruno Krupp é preso após atropelar e matar adolescente na Zona Oeste do Rio

A polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (3), em um hospital no Méier, na Zona Norte do Rio, o modelo e influenciador Bruno Krupp pela morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, no último sábado (30). Ele pilotava uma moto sem placa em alta velocidade e não tinha habilitação.

O mandado de prisão contra o infrator, que responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, foi expedido pela Justiça do Rio.

De acordo com policial que atendeu a ocorrência, o impacto da batida foi tão grande que a perna esquerda da vítima chegou a ser amputada e foi parar 50 metros à frente do local do acidente, no gramado entre o calçadão da orla da Barra da Tijuca e a areia da praia. O estudante foi levado às pressas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A perna foi colocada em uma caixa com gelo, mas ele não resistiu.

Alta velocidade

Imagens de câmeras de segurança mostram a moto acelerada na Avenida Lúcio Costa e o momento em que João Gabriel e a mãe atravessavam a rua, na faixa de pedestres, antes do impacto. Testemunhas contaram que o modelo é conhecido e sempre passa em alta velocidade com sua moto pelo local.