Briga entre casal de adolescentes acaba em assassinato em Resende

Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado pela namorada, de 17 anos, durante uma briga entre membros da mesma família. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, em Resende, Região Sul Fluminense.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 37º BPM (Resende) foi acionada para uma ocorrência na Rua Altamiro O’Reilly, no bairro Alvorada. No local, foram informados sobre uma suposta briga entre o casal. A adolescente teria esfaqueado o rapaz após ser agredida por ele.

João Vitor Nogueira foi socorrido por familiares e levado para o Hospital de Emergência de Resende, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende). A jovem foi indiciada por homicídio e vai responder pelo crime em liberdade.