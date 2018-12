Briga em bar acaba com um morto

Um homem foi assassinado dentro de um bar localizado na Vila Iguaçuana, em Nova Iguaçu, no começo da tarde de ontem. Conhecida como ‘Grande’, a vítima foi atiginda com um disparo de arma de fogo no pescoço e morreu antes de ser socorrida. Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) trabalham para traçar uma linha de investigação que leve a elucidação do crime.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, a vítima estava no estabelecimento conhecido como ‘Bar do Pernambuco’, que fica na Rua Pintassilgo, quando teria se envolvido numa briga com um outro homem, que seria cliente. Após um bate-boca, o suspeito sacou a arma e efetuou um disparo que atingiu a garganta de ‘Grande’. A Polícia Civil investiga ainda informações de testemunhas de que o tiro teria sido disparo pelo dono do bar. A motivação não foi revelada.

Morreu antes de ser socorrido

Populares se preparavam para acionar o serviço 192 do Samu, mas perceberam que a vítima já havia morrido e decidiram chamar uma viatura do 20º BPM (Mesquita). Os agentes, por sua vez, comunicaram o fato à especializada, que já começou a ouvir testemunhas. Até o fechamento desta rreportagem, o suspeito de cometer o crime não havia sido preso.