Briga em baile deixa um morto e dois feridos em Belford Roxo

Uma confusão generalizada em um baile funk de corredor no Jardim Redentor, em Belford Roxo, acabou com uma pessoa morta e outras duas feridas. Eduardo Octávio, conhecido como Dudu da Guarda e Rato, foi morto a tiros na madrugada do último domingo. Testemunhas contaram que a confusão generalizada aconteceu dentro do ginásio do Esporte Club Sueca e se espalhou para o lado de fora.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a vítima é atingido por disparos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou inquérito para apurar o caso

Lados ‘A’ e ‘B’

Os bailes de corredor que explodiram nos anos 1990 são eventos em que grupos de funkeiros se reúnem em lados opostos. ‘A’ e ‘B’ se rivalizam para brigar. Hoje, são chamados de ‘pey pey pow’. Dudu pertencia ao ‘Lado B’ e foi atingido por homens do grupo rival. Quem mora na região afirma que os bailes aconteciam com a autorização do tráfico de drogas local.

Feridos a bala em Meriti

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti informou que pouco depois de 1h da manhã, “dois homens feridos por tiros de arma de foto deram entrada em uma unidade de saúde do município. Um deles não resistiu e outro foi transferido. Além disso, houve outros quatro casos de atendimento de feridos por armas de fogo, com duas mortes, na UPA de Jardim Íris.

A Polícia Civil informou que “de acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias em que uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, na madrugada deste domingo (08/11), em Belford Roxo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso”.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, policiais do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados até o local e informados que três homens foram feridos por disparos de arma de fogo e levados às UPAs Jardim Bom Pastor e Jardim Íris, em São João de Meriti.