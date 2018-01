Briga de facções pelo domínio do tráfico deixa Queimados em tensão

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Moradores de Queimados começaram o ano com tensão. Logo no início de 2018, uma guerra pela disputa do tráfico em Queimados apavorou a população.

No último dia de 2017, horas antes do réveillon, dois suspeitos foram feridos, um terceiro foi preso sem ferimentos e outro morreu após confronto armado com policiais. A polícia foi para o local após receber denúncias sobre a disputa do tráfico de drogas no Morro da Torre.

