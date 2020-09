Brasileiro suspeito de matar mulher a facadas se entrega na França

PARANÁ – Suspeito de matar sua mulher, Franciele Alves, de 29 anos, a facadas, o brasileiro Rodrigo Martin, de 27 anos, se entregou à polícia de Choisy-le-Roi, a cerca de 20 km de Paris, na noite do último sábado. O crime aconteceu na última sexta-feira no apartamento do casal. Os dois filhos do casal, de 2 e 4 anos, estão sob proteção da Justiça francesa de menores.

Os brasileiros moravam em Paiçandu, no Paraná, antes de se mudar para a França. O provável feminicídio aconteceu no apartamento onde eles residiam em Champigny-sur-Marne, município da grande região metropolitana de Paris.

A vítima foi encontrada pela polícia com uma faca cravada no tórax e três ferimentos de aproximadamente 5 centímetros na parte inferior do corpo. O feminicício aconteceu pouco antes de 20h de sexta-feira (15h em Brasília) e a brasileira foi declarada morta cerca de uma hora mais tarde.

Quatro dias antes do crime, Fran, como era chamada pelos amigos nas redes sociais, compartilhou uma mensagem premonitória: “Não se case com a morte – não adote um barbado. Se relacionar com alguém que só te faz sofrer é se entregar à morte e esperar que ela não vá acontecer.”