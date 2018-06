Brasil sofre, vence retranca e vai decidir liderança do grupo

Foto: CBF / Divulgação

A Seleção Brasileira esteve muito perto de somar mais um resultado frustrante em sua 21ª participação em Copas do Mundo. O novo desfecho amargo só não aconteceu graças a Philippe Coutinho, que marcou nos acréscimos e Neymar. Antes do apito final, aos 51, ele completou o passe de Douglas Costa para fazer 2 a 0 e fechar os trabalhos no Estádio Krestovsky.

