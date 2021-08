Brasil se despede de dois dos maiores ícones da dramaturgia

O Brasil perdeu em menos de 24 horas dois dos maiores ícones da dramaturgia brasileira. O ator Tarcísio Meira morreu de Covid-19 em São Paulo, aos 85 anos, na manhã de hoje (12). Ele estava internado no hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, em tratamento contra a doença.

Ele e sua esposa, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, deram entrada na unidade na última sexta-feira. O ator chegou a ser intubado na UTI e fazer hemodiálise contínua.

O casal chegou a receber a 2ª dose do imunizante em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Trajetória

Tarcísio Meira nasceu em São Paulo (SP) no dia 5 de outubro de 1935. Estreou na Globo em 1967 e trabalhou em mais de 60 programas, entre minisséries, especiais e novelas. Ao lado de Glória, o galã de novelas protagonizou o 1º folhetim da televisão brasileira: ‘2-5499 Ocupado’. Os dois são casados há quase 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho.

Paulo José enfrentava o Mal de Parkinson

Na última quarta-feira, Paulo José morreu aos 84 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia. O ator e diretor estava internado há 20 dias, e já convivia com o Mal de Parkinson desde 1993, tendo virado um ícone da luta contra a doença.

Paulo marcou a dramaturgia brasileira com trabalhos fundamentais para o teatro, o cinema e a TV. Teve personagens inesquecíveis, mas também dirigiu e participou da criação de diversas obras.

Último trabalho

Em 2014 atuou na novela “Em Família” (Globo), interpretando um personagem que também tinha Parkinson. Foi seu último trabalho na TV. No cinema, foi homenageado com o documentário “Todos os Paulos do Mundo” em 2018, filme que revê sua carreira a partir dos filmes que protagonizou.

Ele deixa esposa e quatro filhos. O ator foi casado com as atrizes Dina Sfat, Bethe Caruso e Zezé Polessa, e deixou quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner (do seu relacionamento com Dina); e Paulo Henrique, de sua relação com Bethe. Fãs, artistas, colegas e amigos estão consternados e lamentaram as mortes nas redes sociais.