Brasil se aproxima das 500 mil mortes por Covid-19; número de novos casos bate recorde desde início da pandemia

O Brasil se aproxima da triste marca de 500 mil mortes por Covid-19. O país registrou 2.449 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta sexta-feira (18) 498.621 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.039 – voltando a bater a marca de 2 mil pelo terceiro dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +24% e indica tendência de alta nos óbitos decorrentes do vírus.

É segundo dia consecutivo em mais de dois meses vez que essa análise indica alta nas mortes. De 12 de abril até quarta-feira (16), a curva apontou estabilidade ou queda. Houve 98.135 novos casos, a maior marca desde o início da pandemia. A marca anterior havia sido em 25 de março, 97.586.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h desta sexta. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.