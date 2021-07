Brasil pode ter uma das maiores frentes frias do século esta semana

O Brasil poderá ser atingido, nesta semana, por uma massa de ar frio de origem polar com chances de ser uma das mais intensas do século XXI até o momento. A informação é do site especializado ”MetSul Meteorologia”.

Segundo eles, a referida frente fria deve chegar ao país entre terça (27/07) e quarta-feira (28/07), trazendo uma queda brusca de temperatura que pode chegar a -5ºC e -6ºC na região Sul. Há, inclusive, possibilidade de nevar por lá, embora isso ainda não esteja confirmado.

Vale ressaltar, porém, que, no Rio de Janeiro, especificamente falando, de acordo com o ”Climatempo”, embora as temperaturas tendam a diminuir a partir de quinta (29/07), inclusive com grande chance de chuvas, o frio não deve ser tão intenso quanto no Sul. Isso porque os termômetros carioca devem marcar ”apenas” entre 11 e 22 graus, com o sol sobressaindo. Mas, em Itatiaia, no Estado do Rio, poderá nevar.