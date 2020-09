Brasil: IPEA diz que cerca de 300 mil deixaram o home office em julho

Jota Carvalho

[email protected]

O número de profissionais em trabalho remoto no Brasil caiu de 8,7 milhões em junho para 8,4 milhões em julho, segundo informações divulgadas na segunda-feira (21) pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A pesquisa aponta que 7,06 milhões (84%) dos que seguem em home office são trabalhadores formais.

De acordo com o levantamento, a maioria das pessoas em trabalho remoto são mulheres (55,7%), pessoas de cor brancas (64,5%) e com idade de 30 a 39 anos (32,1%).

Em termos de escolaridade, mais de 70% das pessoas em home office possuem nível superior completo. Profissionais das ciências e intelectuais correspondem à metade (51%) de todos os trabalhadores remotos.

Por outro lado, profissionais operacionais apresentaram menores percentuais de força de trabalho em home office em julho. É o caso de trabalhadores agrícolas, artesãos, operadores de máquinas, vendedores e trabalhadores do comércio.

Regiões: sudeste lidera

O estudo mostra ainda que a distribuição do trabalho remoto varia entre as regiões brasileiras. A maioria dos trabalhadores remotos encontram-se no Sudeste (57,9%), seguido pelo Nordeste (16,8%), Sul (14,8%), Centro-Oeste (7,5%) e o Norte (3%).

Os Estados que mais subiram no ranking de trabalho remoto foram Bahia, Paraná, Minas Gerais, Alagoas e Santa Catarina, enquanto Espírito Santo e Piauí registraram as maiores quedas. Distrito Federal (25,2), Rio de Janeiro (19,1%) e São Paulo (16,8%) continuaram com os maiores percentuais de trabalhadores em home office.