Brasil brilhou no skate na noite do décimo quarto dia de Olimpíada

Amanhã, país tem estreias nos saltos ornamentais e ginástica rítmica

Estreando como esporte olímpico nesta edição dos Jogos de Tóqui, o skate park levou três brasileiros para final das disputas por medalha na noite de ontem (40): Luiz Francisco, Pedro Quintas e Pedro Barros.

Quem conquistou a medalha foi o catarinense Pedro Barros, que ficou com a prata, com a nota de 86,14 pontos, logo na primeira tentativa, no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. Luiz Francisco terminou em quarto, com 83,14 pontos, e Pedro Quintas, ficou em oitavo com 38,47.