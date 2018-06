Brasil bate a Sérvia e pega o México nas oitavas de final

Foto: CBF/Divulgação

A seleção não chegou a encantar, mas teve o seu jogo mais tranquilo na Copa do Mundo da Rússia até então. Os comandados de Tite sofreram menos para derrotar a Sérvia por 2 a 0 no Estádio Spartak, em Moscou, com gols do volante Paulinho no primeiro tempo e do zagueiro Thiago Silva no segundo.