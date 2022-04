Braço-direito de Fernandinho Beira-Mar é assassinado em Minas Gerais

O homem apontado como braço direito de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, em Minas e um dos pioneiros no tráfico em Belo Horizonte, foi assassinado na porta de casa, na manhã da última segunda-feira (11), no bairro Santa Matilde, em Santa Luzia, na região metropolitana de Minas Gerais.

Segundo o sargento Anderson Romualdo, do 35° Batalhão de Polícia Militar, o ex-traficante Roni Peixoto, de 51 anos, estava abrindo o portão de casa quando foi surpreendido por dois homens em um carro prata. Ele abriu parte do vidro do carro para falar com os suspeitos e foi morto com vários tiros, que o atingiram na cabeça e no peito.

Roni Peixoto não conseguiu nem parar o carro enquanto entrava na garagem. O veículo desceu e bateu em outro automóvel que estava estacionado na rua. As duas pessoas que estavam no carro não se feriram, mas um dos tiros acertou o para-brisa.

A Polícia Militar ainda não tem informações sobre os suspeitos, já que a dupla fugiu após o crime. Câmeras de segurança da casa e da rua quanto podem ajudar a montar a dinâmica do crime.

Roni tinha seis passagens pelo sistema prisional, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e foi preso pela primeira vez por tráfico de drogas em 1995, quando foi indicado como braço direito de Fernandinho Beira-Mar em Minas Gerais. Roni cumpria pena total de 35 anos e o último período que passou encarcerado foi entre julho de 2018 e abril de 2019.