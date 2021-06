BR-101 em Itaboraí terá carreta itinerante para atendimento de caminhoneiros

Os motoristas que passarem pela carreta receberão kits de higiene e de prevenção ao novo coronavírus (com máscaras de proteção e álcool em gel). Eles serão atendidos por profissionais de saúde para medição de pressão arterial, IMC, avaliação médica, dental e nutricional, com consultas via telemedicina, em uma parceria com a Andcare. A empresa, especialista em assistência de saúde, ainda disponibilizará um plano de serviços assistenciais por três meses, totalmente gratuito, com consultas via telemedicina, assistência psicológica, consultoria financeira, além de desconto em medicamentos.

Itinerário

As ações da carreta itinerante começaram em 17 de maio, em Guarulhos, no Terminal de Cargas da Fernão Dias e segue pelas cidades de Mandirituba (PR), Joinville (SC), Campina Grande (PR), São Lourenço da Serra (SP), Mairiporã (SP), Leme (SP), Santa Rita do Passa Quatro (SP), Santo Antônio do Ampara (MG) e Itaboraí (RJ). As atividades se encerram em 18 de junho.Todas as ações acontecem das 13h às 20h.