BPRv prende mula do tráfico com maconha prensada na Região Metropolitana do Rio

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam em flagrante um homem com tabletes de maconha no começo da madrugada de ontem (1º), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes, por volta de 1h40, os agentes realizavam policiamento na RJ 124, no Km-13, altura do bairro Boa Esperança, quando tiveram a atenção voltada para um veículo em atitude suspeita. Foi dada a ordem para o motorista parar.

Durante a abordagem, os PMs fizeram buscas nas bolsas dos ocupantes e acabaram encontrando na mochila de um dos passageiros quatro barras de maconha prensada.

O suspeito admitiu que pegou o produto na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio e levaria até Araruama, na Região dos Lagos. Pelo serviço, o homem receberia a quantia de R$ 500 quando chegasse na Praia do Barbudo.

A ocorrência foi apresentada na 119ª (Rio Bonito), onde o preso foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.