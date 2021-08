BPRv prende ladrões de carga e liberta funcionários na Região Metropolitana

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam, na manhã de ontem, um ladrão de cargas e libertaram funcionários que estavam no caminhão, em São Gonçalo. O bandido integra uma quadrilha especializada que atua nessa modalidade criminosa na Região Metropolitana do RJ.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam policiamento na RJ 106, na altura do bairro Arsenal, quando foram alertados sobre um roubo de carga em andamento. Foi montado um cerco tático nas imediações e imediatamente o caminhão foi interceptado e os funcionários libertados. O criminoso preso estava armado com uma pistola. O comparsa conseguiu fugir.

Com ele também foram apreendidos um bloqueador de sinal, equipamento tecnológico utilizado pela quadrilha para impedir o rastreamento da carga roubada e, assim, minimizar as chances de recuperação das mercadorias roubadas pelas forças policiais.

Toda a carga permaneceu intacta do caminhão frigorífico. A ocorrência está sendo apresentada na 73ª DP (São Gonçalo).