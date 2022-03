BPRV apreende material abandonado por bando que assaltou agências bancárias em Quatis, no Sul Fluminense

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com o apoio de policiais militares do 37º BPM

(Resende), apreenderam uma grande quantidade de material, como um fuzil, munições e dinheiro

abandonados por uma quadrilha que explodiu duas agências bancárias na madrugada do último dia 28,

em Quatis, região Sul Fluminense.

De acordo com a corporação, por volta das 4h, um dos sargentos que estava de serviço no Posto 3.4

(BPRv) foi alertado pela guarnição do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Quatis, que um

grupo de criminosos fortemente armados havia cercado a base e efetuado disparos.

O objetivo dos bandidos, segundo informações, seria desviar a atenção da outra parte do bando que

estava explodindo caixas eletrônicos das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Cerco tático e fuga pela mata

Imediatamente, o comando da 3ª Cia da corporação determinou um cerco tático com o apoio dos policiais do 37º BPM, estabelecendo um cinturão de segurança na divisa. Ainda segundo o BPRv, na altura do Km 8, da RJ-159, a quadrilha em fuga trocou tiros com a guarnição do batalhão de Resende, enquanto se dispersava pela mata.

As equipes iniciaram uma perseguição seguindo pistas deixadas pelos criminosos, que abandonaram o material apreendido. A ação também contou com o reforço de equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e de um helicóptero do GAM (Grupamento Aeromóvel) da PM. A ocorrência foi registrada na 100ª DP (Porto Real).

Fuzil e carregadores

Na ação, os agentes apreenderam 01 fuzil Colt 5.56; 01 lança-rojão; 05 carregadores calibre 5.56 vazios;

02 carregadores calibre 9mm Glock e HS; 59 munições calibre 5.56; 14 munições calibre 9mm; 01

cartucho calibre 45 picotado; 02 munições calibre 308; 01 cartucho deflagrado calibre 5.56; 02

radiotransmissores motorola EP 450; malote com R$12.755,50 em espécie; e 01 celular Motorola roxo.