BPRv apreende bolsas cheias de maconha com mulheres em carro de aplicativo em Rio Bonito

Duas mulheres foram presas com drogas dentro de um veículo de aplicativo abordado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na tarde da última segunda-feira (24), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a dinâmica relatada, seguindo as diretrizes do comando da corporação, os policiais tiveram a atenção voltada para um carro na RJ-124, altura do km 13, no bairro Boa Esperança. Foi dada a ordem de parada para realização da abordagem nos ocupantes, entre os quais duas mulheres.

Ainda segundo a corporação, ao ser feita a revista na bolsa de uma delas, foi encontrada farta quantidade de maconha pronta para comercialização. O mesmo material foi flagrado na bolsa da outra ocupante. Ambas receberam voz de prisão.

Ao serem questionadas, elas informaram que haviam recebido os entorpecentes das mãos de um homem (que não sabiam identificar) na Rodoviária Novo Rio. A missão era entregar a droga para uma pessoa na Rodoviária de Cabo Frio. Pelo transporte da maconha, oriunda da comunidade Nova Holanda, no Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio, receberiam a quantia de R$ 1 mil cada uma. A ocorrência foi apresentada na 119ª Delegacia de Polícia (Rio Bonito). O motorista do carro de aplicativo foi liberado após ser ouvido.