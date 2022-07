Boris Johnson renuncia à posição de líder do Partido Conservador,

REINO UNIDO – O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou na quinta-feira (7) a sua renúncia à posição de líder do Partido Conservador, após uma série de escândalos e renúncia coletiva de mais de 50 membros do governo.

Boris pretende permanecer no cargo de premiê até o outono no Hemisfério Norte, para que os conservadores tenham tempo de eleger um novo líder para o suceder. “É claro agora que deve haver um novo líder do Partido Conservador e, assim, um novo primeiro-ministro”, disse Boris Johnson.

“Eu vou servir até que um novo líder assuma”, acrescentou.

O premiê disse que um cronograma deve ser detalhado na próxima semana, e o processo de escolha de um próximo líder começa agora. Ele afirmou que irá dar apoio ao novo líder a ser decidido. “Ao público, sei que muitos estarão aliviados. Estou triste por estar entregando o melhor emprego no mundo”, disse.

“A razão de eu ter lutado tanto é porque eu senti que era meu dever. Estou imensamente orgulhoso de minhas conquistas”, acrescentou. “Me arrependo por não ser bem sucedido em permanecer (no cargo)”, afirmou, em outro momento. Ele disse que “ninguém é indispensável na política”, até haver um novo primeiro-ministro, “o interesse público será servido”, concluiu.