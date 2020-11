Borat de ‘Amor & Sexo’ é baleado em praia da Zona Oeste do Rio

Conhecido pelo personagem Borat, de “Amor e Sexo”, o ator Bruno Miranda foi baleado ontem, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

A vítima foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por uma cirurgia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o ator foi operado e segue internado, com quadro estável. A ocorrência foi registrada na 16ª DP.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, um PM teria se envolvido em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio.

Em nota, o programa Operação Presente informou que, por volta do meio-dia desta quarta, policiais do Operação Presente foram acionados por pedestres, que informaram sobre um disparo de arma de fogo após acidente de trânsito na Rua Gelson Fonseca.

Chegando ao local, os agentes encontraram Bruno baleado no chão. O autor do tiro foi localizado e levado para a delegacia para prestar esclarecimento. A arma utilizada foi encontrada escondida em uma árvore próximo ao local do disparo.