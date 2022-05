“Bora Rir de Stand Up Comedy” estreia em shopping da Zona Sul

Com mais de 500 apresentações, durante quatro temporadas, o festival “Bora Rir de Stand Up Comedy” está de casa nova. Os shows acontecem nos dias nos dias 12, 26 e 28 de maio, às 20h30, no Centro Cultural Américas Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os ingressos custam a partir de R$40 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Grandes nomes da cena da comédia carioca integram o espetáculo, como Paulinho Serra, Helio De La Peña, Cláudio Torres Gonzaga, Smigol, Jeffinho Farias, Bruna Campelo, Ste Serrat e Jolanda com J.

Depois de passar por apresentações em cinemas, restaurantes, teatros, shoppings e hotéis, levando à região metropolitana do Rio de Janeiro muitas risadas, revelando talentos e fortalecendo a cena e a cadeia produtiva do segmento, o projeto segue no formato itinerante e já está na terceira edição.

Gerente de Marketing do empreendimento, Beth Andrade diz que espera oferecer toda a estrutura de serviços para que tudo aconteça conforme o planejado. “A gente espera oferecer toda a estrutura de serviços, ambiente climatizado, confortável, decorado, para que o público possa ter uma imersão no stand up comedy, conhecendo a história desse segmento de humor no Brasil e no mundo e, claro, garantindo boas risadas e momentos de descontração em família ou com amigos”.

Mais informações sobre o festival podem ser obtidas pelo telefone (21) 2442-9900.