Bope recupera aparelhos de ar-condicionado roubados

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), recuperaram uma carga de aparelhos de ar-condicionado, aquecedores, material de petshop e alimentos que havia sido roubada. O material foi encontrado na Favela do Dique, no Jardim América, Zona Norte, na manhã de hoje. Na ação, houve troca de tiros, um suspeito ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

