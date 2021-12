Bope realiza treinamento para resgate de reféns no bondinho do Pão de Açúcar

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar realizaram na manhã de hoje (15) um treinamento para atuar em situações de resgate de reféns no bondinho do Pão de Açúcar, na Zona Sul do Rio.

Além do Pão de Açúcar, o curso será feito no Corcovado e no Maracanã. O treinamento, que é realizado desde 2018, terá duração de 45 dias para 18 policiais militares. A atual edição conta com integrantes das PMs dos estados de São Paulo e Pernambuco.

Os agentes realizaram ainda o treinamento tático nas barcas. Os militares envolvidos no treinamento receberam orientações sobre as peculiaridades das embarcações para simularem a retomada em caso de qualquer ocorrência durante a navegação na Baía de Guanabara.

Durante a ação, 18 policiais usaram a embarcação Netuno para abordar e retomar o controle da embarcação Urca III, que estava parada na enseada de Jurujuba, após ter sido supostamente sequestrada por um homem com problemas mentais.