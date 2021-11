Bope prende bandido apontado como comparsa do miliciano Tandera

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar apreenderam um homem apontado como comparsa do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Márcio Falcão, o Careca, foi preso na Rua José Thiago Mangini. Com ele os policiais apreenderam um revólver calibre 38; uma pistola Glock 380; uma espingarda calibre 28; dois carregadores; 76 munições de 380; nove munições de 38; dois carros; dois celulares e R$ 57.245,00 em espécie.

O bandido foi encaminhado à 43ªDP (Guaratiba) e depois foi conduzido à 35ªDP (Campo Grande).

Os policiais chegaram a ele por meio de uma pista passada ao Disque Denúncia, quando os agentes tentavam prender o miliciano Tandera. O Portal dos Procurados do Disque Denúncia oferece 5 mil reais por informações que o levem à prisão.

Outra apreensão

A prisão acontece um dia depois da apreensão de um carro clonado da Polícia Civil em um sítio em Seropédica, na Região Metropolitana do Rio. Um suspeito de atuar como segurança do criminoso foi preso no local e armas foram apreendidas. O carro clonado tem a inscrição CGPOL (Corregedoria Geral de Polícia Civil) e chamou a atenção dos agentes pela perfeição da clonagem.