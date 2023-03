Bope do Rio prende chefe de facção criminosa em Sergipe

Policiais militares realizaram uma operação na comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, no início da manhã desta quinta-feira (23). Na ação, um foragido da Justiça do Sergipe foi preso. Breno Vinicius Garção Martins, conhecido como Matuto no Rio e Hamster em Sergipe, é suspeito

de chefiar uma facção criminosa no estado. Ele foi localizado no Nova Holanda junto a um comparsa, que seria segurança dele, segundo a polícia.

Os dois criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na Cidade da Polícia. Com eles, foram apreendidos um fuzil e uma pistola.

As investigações apontam que ele estava há dois anos no Rio. As redes sociais e a rotina dele foram monitoradas pelos investigadores. Breno costumava ostentar uma vida de luxo nas redes, com dinheiro, armas, bebidas e drogas.

A PM informou que o criminoso estava chefiando o tráfico de drogas do Sergipe mesmo estando no Rio. Ele Breno tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.