Bonde paraguaio é preso quando transportava armas, munições e drogas em cidade da Baixada

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam em flagrante hoje (14) cinco criminosos paraguaios na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Com o grupo foram apreendidos um quilo de cocaína, mais de 900 munições intactas, duas pistolas e três carregadores.

De acordo com a polícia, os motoristas e passageiros estavam em dois veículos e demonstraram nervosismo com perguntas dos policiais, o que levou a uma busca nos dois carros. O material foi encontrado escondido em compartimentos ocultos. A apreensão aconteceu durante fiscalização da PRF e

da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

Os agentes informaram que os paraguaios se apresentaram como Yzidro Villalba Bento, de 35 anos, Richar Daniel Davalos Ramirez, 28, Dilan Aquiles Ferreira Sosa, 18, Elvio Aguinaga Flores, 24, e Marlen Natividad Colinas Dominguez, 22. todos os ocupantes se conheciam. Eles foram presos pelos crimes de

tráfico de armas, munições e drogas.

Encaminhados para a Core

Os detidos foram conduzidos para a Cidade da Polícia Civil e o material apreendido foi encaminhado para a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo a PRF, as munições, armas e drogas vinham do Paraguai e seriam levadas para a Mangueira, na

Zona Norte do Rio. Grupo iria receber R$ 3 mil para cada carro ao chegar no destino.