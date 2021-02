Bombeiros frustram plano de assalto a banco da corporação

O Serviço Reservado do Corpo de Bombeiros descobriu um plano para assaltar o banco do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. O crime será investigado pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar da corporação e também pela Polícia Civil.

No Camarista Méier, no Lins, um carro com material dos bombeiros, inclusive com fardamento, adesivos, um simulacro de fuzil e granadas foram interceptados pelo setor de inteligência.

O veículo foi levado para a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte, que vai investigar se o carro foi utilizado para algum grande roubo.

“Essa investigação vem se desenrolando há cerca de três meses”, contou o coronel Glauber Wellington, do setor de inteligência do Corpo de Bombeiros. Ele acrescentou: “Sabíamos que eles entrariam com viaturas clonadas, a fim de entrar de forma desapercebida no quartel central. Conseguimos nos antecipar e logramos êxito em fazer essa apreensão”.