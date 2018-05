Bombeiros encontram o segundo corpo em meio aos destroços de prédio

Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã de hoje, um segundo corpo nos destroços do Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo. Segundo informações iniciais, o corpo pode ser de uma criança. Os gêmeos Welder e Wender, de 9 anos, filhos de Selma, são procurados na tragédia.

