Foto: Divulgação

Os Militares do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro auxiliam as vítimas atingidas pela cheia do rio Jari, que subiu 2,75 metros e obrigou 92 famílias a deixarem as casas até a manhã hoje, dia 16.

