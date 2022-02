Bombeiros acham corpo de grávida e de seus dois filhos e sobrinho em Petrópolis

O Corpo de Bombeiros localizou na tarde desta terça-feira (22), no bairro da Chácara Flora, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, os corpos de Joyce Roque da Silva, de 30 anos, que estava grávida de 7 meses, e seus filhos Bernardo Roque da Silva, de 11 anos, e João Victor Roque da Silva, 9. Além deles, uma criança de 2 anos, que era sobrinha de Joyce também foi encontrada.

Uma semana após o temporal, a cidade contabilizava 195 mortos e cerca de 80 pessoas continuavam desaparecidas.

Busca solitária

Na semana passada, o pai da família, o pedreiro Josimar Luiz da Silva, comoveu moradores da região ao cavar sozinho o local onde ficava sua casa. Ele pedia ajuda para localizar os familiares e reclamava da ausência de bombeiros na região. Da família, apenas Josimar e seu filho mais velho, João Gabriel, 13 anos, sobreviveram à tragédia. O menino se salvou porque estava na escola.

Os corpos foram encontrados muitos metros de onde ficava a casa da família. O trabalho de localização foi acompanhado por Josimar e outros parentes. “O ruim é quando chega à noite, a gente senta à mesa, e eles não estão junto. Eles sempre estavam juntos para tudo. A gente cria filho para quando chegar mais tarde, eles enterrarem a gente, e não a gente enterrar o filho”, disse ao jornalismo da TV Globo.

As ruas de Petrópolis, na Região Serrana, voltaram a ficar alagadas nesta terça-feira (22) por causa de uma forte chuva que atingiu a cidade nesta tarde.

Houve registros de chuva em Valparaíso, na Mosela, no Quitandinha e no Bingen. Quem estava na rua usou marquises de construções para se abrigar.

Com um registro de 41 milímetros de chuva em uma hora, a Defesa Civil acionou o toque de mobilização das sirenes do Quitandinha, nas localidades do Duques, Amazonas e Rio de Janeiro.

Anteriormente, o órgão já havia acionado as sirenes de todos os distritos para alertar sobre a ocorrência de chuva no município, que pode ter intensidade moderada a forte ao longo da tarde e da noite.

A Rua Bingen registrou inundação e foi interditada pelas equipes da CPTrans, com o apoio de militares. Motoristas estão sendo orientados a desviar. Além disso, um trecho do asfalto em frente à Universidade Estácio cedeu. Ninguém ficou ferido.

Em casos de emergência, os telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados.

Pontos de apoio

O município mantém 13 escolas abertas para o acolhimento dos moradores de área de risco. Até o momento, 811 pessoas estão abrigadas nesses locais.

Confira abaixo os endereços:

E. M. Papa João Paulo II – Rua São Sebastião, 625 – São Sebastião

E. Germano Valente – Rua Dr. Sá Earp, 88 – Centro

E. Rubens de Castro Bomtempo – Rua Permínio Schimidt, s/n – Vila Felipe

CEI Chiquinha Rolla – Rua Campos, s/n – Quitandinha

E. M. Geraldo Ventura Dias – Serra Velha da Estrela, s/n – Meio da Serra

E. M. Duque de Caxias – Travessa Luciano Camarota, 78 – Quissamã

E. Paroquial Bom Jesus – Rua Dr. Thouzet, 820 – Quitandinha

E. M. Alto Independência – Rua Leonor Maia, 1.056 – Alto Independência

E. M. Joaquim Deister – Rua Dr. João Glass Veiga, s/n – Floresta

E. Comunidades Santo Antônio – Rua Coronel Albino Siqueira, 197 – Alto da Serra

E. M. Maria Campos – Rua Buenos Aires, 108 – Centro

E. São João Batista – Rua Luiz Winter, s/n – Duarte da Silveira

E. Paroquial Nossa Senhora da Glória – Rua Augusto Severo, s/n – Morin