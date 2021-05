Bolsonaro sobre Renan: “Temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem”

“Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI”, afirmou.

Bolsonaro cumpre agenda em Alagoas, estado governado por Renan Filho (MDB), filho do senador, que não acompanhou os compromissos públicos. Ao lado do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PSB), ele inaugurou 500 unidades habitacionais do Residencial Oiticica I. Em seguida, vai inaugurar um complexo viário.

“O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar O povo quer liberdade, quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim o será.”

No Twitter, Bolsonaro alfineta Renan: “Tem moral para prender alguém?”

Na quarta (12), o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, havia chamado Renan de vagabundo, durante depoimento do ex-chefe da Secom, Fabio Wajngarten, na CPI, o que ensejou a militância bolsonarista a repetir o adjetivo.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Fernando Collor (Pros-AL) também acompanham a agenda do chefe do Executivo federal.

O presidente decolou às 7h para Maceió. Na chegada à capital alagoana, sem máscara, provocou aglomerações no aeroporto e nas ruas da cidade.

À tarde, Bolsonaro vai ao interior, na cidade São João da Tapera, onde vai participar de ato de inauguração do canal do sertão alagoano. A comitiva do presidente é formada pelos ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), Gilson Machado (Turismo), João Roma (Cidadania) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães.