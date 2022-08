Bolsonaro lidera disputa presidencial no Rio de Janeiro, diz Prefab Future

Pesquisa mostra mudança de cenário, com o candidato à reeleição bem à frente de Lula nas intenções de voto

Jair Bolsonaro (PL) teve uma virada espetacular sobre seu oponente Lula (PT) disputa para a presidência da República. É o que mostra os últimos números da pesquisa do Prefab Future. Na sondagem de junho, o instituto mostrava Lula com 42,4% contra 33,9% de Jair Bolsonaro. Dois meses depois o cenário é outro: Bolsonaro tem 38,5% contra 31,4%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas do dia 6 de agosto a 10 de agosto, tem margem de erro de 2,19%, intervalo de confiança de 95%, checagem de 80% da amostra e é registrada no TSE sob o número RJ-00766/2022.

“De fato houve uma troca de lugares na eleição presidencial no estado do Rio de Janeiro”, avalia o diretor executivo Henrique Serra. “Os números do Bolsonaro melhoraram em todo o estado, inclusive na cidade do Rio, o que demonstra que ações como o Auxílio Emergencial e a diminuição do preço dos combustíveis tiveram resultado imediato no eleitorado”.

Na espontânea, Bolsonaro tem 36,3% e Lula, 28,4%. Veja os números do modelo estimulado para presidente: Jair Bolsonaro – 38,5%; Lula – 31,4%; Ciro Gomes – 3,2%; Simone Tebet – 1,2%; Luiz Felipe D’Ávila – 0,5%; Pablo Marçal – 0,3%; Vera Lúcia – 0,2%; Eymael – 0,1%; Branco ou Nulo – 10%; Não sabe/Indeciso – 14,6%.

Cláudio Castro isolado em 1º lugar

Pesquisa Prefab divulgada ontem (15) mostra ainda o candidato a reeleição, Cláudio Castro (PL), isolado em 1º lugar, com 22,8%, se descolando, assim, totalmente de Marcelo Freixo (PSol) que teve 9,6% das intenções de voto.

Para efeito de comparação, na sondagem de junho, que ainda tinha o ex-governador Anthony Garotinho (UB) na disputa, Castro liderava com 15,1%, seguido de Freixo com 11%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas do dia 6 de agosto a 10 de agosto, tem margem de erro de 2,19%, intervalo de confiança de 95%, checagem de 80% da amostra e é registrada no TSE sob o número RJ-00766/2022.

Pelo gráfico acima, se vê o crescimento acentuado de Castro, especialmente com a saída de Garotinho da corrida, e uma contínua queda de Freixo. Já Rodrigo Neves (PDT), ao contrário, volta a subir e pode pôr em risco, inclusive, a ida do socialista para o segundo turno. Isso se não houver uma vitória de Castro ainda no 1º turno.

Veja os números do modelo estimulado para governador: Cláudio Castro – 22,8%; Marcelo Freixo – 9,6%; Rodrigo Neves – 4,7%; Cyro Garcia – 1,6%; Wilson Witzel – 1,2%; Eduardo Serra – 1%; Paulo Ganime – 0,6%; Branco ou Nulo – 21%; Não sabe/Indeciso – 37,5 %.

É difícil imaginar que hoje este eleitor indeciso caminhe para Freixo, um candidato mais conhecido e que só não é mais rejeitado que Wilson Witzel (PMB), ex-governador e que sofreu impeachment. Enquanto Castro, apesar de governar o Rio de Janeiro tem uma taxa de rejeição baixíssima, o mesmo com Neves com apenas 1,7%.

Eleição começa nesta terça feira

A eleição começa de fato nesta terça-feira (16), e é uma corrida de apenas 45 dias. A situação se mostra muito confortável para Cláudio Castro, que apesar de ter tido dez dias de cão com o escândalo da Ceperj mostrou crescimento em seus números e mantém uma rejeição baixa. Enquanto Freixo continua em uma queda contínua e pode até ser abandonado pelo próprio PT.