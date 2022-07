Bolsonaro espera receber 10 mil pessoas no lançamento da sua candidatura à reeleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai lançar oficialmente sua candidatura à reeleição, no dia 24 deste mês, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A executiva da campanha buscava um local em São Paulo para lançar oficialmente a chapa Bolsonaro-Braga Netto, mas voltou atrás após as argumentações do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A nova diretiva da campanha bolsonarista foi confirmada por Fabio Wajngarten ao Estadão/Broadcast. Wajngarten é ex-secretário de Comunicação Social do governo e integra a campanha de Bolsonaro,. As informações são do Estado de São Paulo e do jornal O Dia.

A frente paulista da campanha de Bolsonaro tinha como objetivo fortalece-lo no maior colégio eleitoral do Brasil, além de impulsionar a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato bolsonarista a governador no Estado. Mas não foram encontrados locais disponíveis para um evento destinado a 10 mil pessoas.

Flávio Bolsonaro interviu, dizendo melhor Bolsonaro voltar-se para o Rio de Janeiro, que, segundo uma fonte do PL ouvida pela Estadão seria “o berço político da família Bolsonaro e um colégio eleitoral mais importante do que o Distrito Federal. Lá, o presidente está praticamente empatado com Lula e precisa dar uma virada. Além disso, o governador é aliado do presidente.”

Pesquisa

A recente pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto no Estado do Rio indicam Lula com 41% das intenções de voto, contra 34% de Bolsonaro. A diferença seria de 1 ponto no limite de margem de erro, de três pontos porcentuais.

Ainda segundo o Datafolha, para o Governo do Estado, o atual governador Cláudio Castro (PL), que tenta a reeleição e é apoiado por Bolsonaro, tem 21% das intenções de votos, contra 22% do pré-candidato Marcelo Freixo (PSB).